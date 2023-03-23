Prof. Dr. Ahmet Ercan tarih vererek uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, son depremlerle ilgili sosyal medya hesabından uyarıda bulundu…

Ercan, Twitter paylaşımında şunları kaydetti:

*Göksun-Kahramanmaraş’ta M5,3 orta büyüklükte bir deprem oldu, 4 sn sürdü. Yıkım gücü yapılar yaralı olduğundan 6 olarak gerçekleşti.

“İLK 4 AY YOĞUN SÜRECEK”

*Göksun,6 Şubat’tan beri bir türlü dinginleşmemişti. Şimdi artçılarını en çok M4,3 olarak göreceğiz. Ne yazık ki artçı depremler ilk 4 ay yoğun sürecek.

*Göksun-Kahramanmaraş yönüne doğru, depremcikler dizilmektedir. Buna koşut olarak Saimbeyli, Türkoğlu’na doğru depremcik dizilimi de ilgi çekmektedir. Ne var ki, Kadirli, İmamoğlu, Kozan, Adana’ya doğru olan Savrun kolu dingin görülüyor.

*Göksun gibi, Malatya(Doğanşehir’de) artçı depremlerin sık bekleneceği bir köşe görünümünde. Çadırlarda, takma konutlarda kalın.