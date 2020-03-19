Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Elazığ depremi açıklaması!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 20.53’te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, SÖZCÜ’ye özel açıklama yaptı.

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Ercan’ın açıklaması şöyle:

* Kalaba-Sivrice, Elazığ’da, 5,5 km odak derinliğinde M5,1 büyüklüğünde bir deprem, Doğu Anadolu Kırığının Palu-Sincik kolu üzerinde oldu.

* Türkiye’de son Silivri (M5), Akhisar (M5,8), 24 Ocak 2020’da 20.40’da Elazığ-Sivrice’de (M6,8) depremlerinden sonra 1,5-2 aydır depremler olmuyordu.

* Bugün Doğu Anadolu sol atımlı kırığı üzerinde oluşan deprem M6,8’lik depremin bir artçısıdır.

* Bugün Bodrum’da olan 02.00 M4,3’lük, Tokat’ın Almus ilçesinde 11.00’de M4,2’lik deprem de gösteriyor ki, Anadolu Yarımadası’nın tümü halen gergin.

* Bu gerginliğin başlıca nedeni güneyden Anadolu ile Ege-Adriyatik altına yılda 3 ile 4 santim olan toslamalı dalma olayının 4 ile 5 santime erişerek hızlanmasıdır.

* M5,1’lik deprem Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş dolayında duyumsanmıştır.

* Belki daha önceki depremlerde yorulmuş yapılarda kısmen hasar oluşturmuş olabilir.

“ARTÇI BÜYÜK DEPREM GELMEZ”

* Depremin 3 tane artçısı olmuştur.

* Artçı depremler, Sivrice-Doğanyol arasında oluşmaktadır.

* Bu depremin ardından daha büyük bir deprem gelmesi beni şaşırtır.

* 24 Ocak’ta olan büyük deprem dinginlik sürecine girme eğilimindedir.

* Önceden olmasını beklediğim, beklenen M=5 ile M5,8 arasındaki büyük artçı depremlerin biri bugün M5,1 olarak olmuştur.