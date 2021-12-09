Prof. Dr. Ayşe Sesin Kocagöz: 2-3 doz aşı olsanız da maske takın

Aşıların toplum içindeki bulaşı tek başına durduramayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Ayşe Sesin Kocagöz, “Corona virüsünden korunmada aşı kadar maske, mesafe ve hijyen de hâlâ çok önemli” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

Kış mevsimiyle birlikte kapalı ve özellikle de kalabalık ortamlarda grip, nezle, zatürre ve pandemik Covid -19 hastalığıyla daha sık karşılaşılma riski arttı…

Üstelik daha hızlı yayılım gösterdiği belirtilen Omicron varyantına karşı daha sıkı tedbir almak gerekiyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Sesin Kocagöz, maske-mesafe ve hijyen tedbirlerinin başta Covid-19 olmak üzere grip, zatürre gibi enfeksiyon hastalıklarına karşı da etkili olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı;

“ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ”

*Hastalığı olan veya semptomsuz olan kişinin özellikle kapalı ortamlarda hapşırık, öksürük veya yüksek sesle konuşması sonrası saçılan damlacıkların solunmasıyla bulaşma riski yüksektir.

*Ek olarak solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesiyle de ek olarak bulaşma olmaktadır. Bu nedenle hem kış mevsimi hem de pandemide olmamız nedeniyle Covid-19 ve diğer solunum yoluyla bulaşan mevsimsel grip, nezle ve zatürre etkenleri için çok dikkatli olmamız gerekir.

“AYIRT ETMEK ZOR”

*Semptomlarına bakarak hastalığın tipini ayırt etmek mümkün değil. Hem grip hem zatürre hem de Covid-19 hastalığında bulgular benzer olup; ilk dönemlerinde ateş, kas ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik ve sonrasında öksürük yakınmaları olur. Kesin tanı laboratuvar ve radyoloji testleri ile ayırt edilebilir.

*Kesin tanı almış Covid-19, grip ve zatürre olan bir hastayla yakın temas öyküsü bulunanların da kuluçka dönemi sırasında ateş ile birlikte akut solunum yolu belirtileri (öksürük, hapşırık burun akıntısı, burun tıkanıklığı solunum sıkıntısı vb bulgular) yaşadıklarında bu hastalıklardan şüphelenip bir uzman hekime muayene olmaları önemlidir.

EN ETKİLİ KORUNMA YOLLARI

*Aşı olun. Ancak ikinci doz ve hatırlatma dozlarını yaptırmayı ihmal etmeyin. Riskli grupta olanların grip ve zatürre aşısı olarak bilinen pnömokok aşılarını yaptırmaları da hayati önem taşır. İki-üç doz aşılı da olsanız maske takmaya devam edin.

*Maskenizi ortalama 4 saat arayla mutlaka yenisiyle değiştirin, ardından ellerinizi sabunlu suyla veya alkollü el antiseptiğiyle temizleyin. Mesafe ve el hijyeni hâlâ en etkili korunma yolları arasında yer almaktadır. Ayrıca kapalı ortamlarda uzun süre kalınmamalı, bu ortamlar sık sık havalandırılmalıdır.

HASTALIKTAN ŞÜPHE EDİLİRSE…

*Solunum yolu bulguları olması durumunda ilk 24 saat içinde evde dinlenilmeli. Ancak ateş düşürücü alınmasına rağmen yakınmalar artarsa revire veya sağlık kuruluşuna başvurulması önemlidir. Sağlık kuruluşuna giderken temiz maske takarak başkalarına enfeksiyonun bulaşmasına engel olunması önerilmektedir.

ANTİBİYOTİK UYARISI

*Antibiyotikler grip, nezle veya Covid-19 enfeksiyonunu önleyemez ve özellikle bu hastalıkların nedeni viral enfeksiyon olduğu için tedavide yeri yoktur. Hem zatürre hem grip hem de Covid-19’da bol sıvı tüketmek, ateş düşürücü, pastil, balgam söktürücü ve nefes açıcı tedaviler çok faydalıdır. Antibiyotik tedavisi hastanın yapılan kültür (balgam, kan) sonuçlarına göre hekim takibinde verilir.

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