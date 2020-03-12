Prof. Dr. Barış Çaynak Mini Bypass ameliyatını anlattı – Sağlık Masası (11 Mart 2020)





Op. Dr. Deniz Algün'ün sunduğu Sağlık Masası programının bu hafta konuğu Prof. Dr. Barış Çaynak'tı. Programda kalp sağlığı ele alındı. Kalp sağlığına iyi gelen besinler neler? sorularına yanıt verildi. Tele1'e destek olmak için:

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