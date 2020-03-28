Prof. Dr. Baytan: “El kurutma makineleri koronavirüsü öldürmez”

İSTANBUL (AA) – Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Birol Baytan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede halkın bilgi kirliliği nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, "Sık sorulan sorulardan biri de 'Sıcaklık virüsü öldürür mü?' Hayır, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, el kurutma makineleri koronavirüsü öldürmez. UV lambaları da elinizi sterilize etmekte kullanılmaz, hatta böyle bir şey yaparsanız radyasyon cildinizi tahriş edebilir." dedi.

Prof. Dr. Baytan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili internette ve sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinin, insanların kafasının karışmasına neden olduğuna işaret ederek, dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun kişisel temizlik olduğunu söyledi.

– "Ayakkabı ve terlik temizliğine çok dikkat etmeliyiz"

Koronavirüsün en çok zeminde yaşadığını anlatan Baytan, "Ayakkabı ve terlik temizliğine çok dikkat etmeliyiz. Çünkü bu virüs en çok zeminde yaşamını sürdürebilen bir virüstür. Metal yüzeylerde uzun kaldığı bildiriliyor ancak virüsün hastalık yapıcı etkisi kalıyor mu tam olarak bilinmiyor. Bu yüzden tedbirli olup kirli olduğunu düşündüğümüz yüzeyleri dezenfektanlarla veya 1 bölü 10 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlemek etkili olabilir." diye konuştu.

– Yanlış bilinen uygulamalar

Sosyal medyada paylaşılan bilgi kirliliği nedeniyle Kovid-19 virüsüne karşı mücadelede, toplumda doğru bilinen pek çok yanlış olduğunu anımsatan Baytan, şöyle devam etti:

"Koronavirüs, yaşlıları, kalp ve akciğer hastalığı olanları daha fazla etkiliyor. Fakat gençleri ve ek hastalığı olmayanları da etkiliyor ve öldürüyor. Bu günlerde 'kolonya virüsleri öldürür mü?' sorularıyla çok karşılaşıyoruz, kolonyanın içinde bulunan alkol bir dezenfektandır. Fakat etkili olabilmesi için en az yüzde 80 alkol içeriğine sahip olmalıdır. Ayrıca, 'Tuzlu su ile burnu düzenli yıkamak hastalığı önler mi?' sorularıyla da çok karşılaşıyoruz. Tuzlu su ile ilgili yapılan hiçbir çalışmada hastalığın önlendiği gösterilmemiştir. Zencefil, zerdeçal, sarımsağın hastalığı iyileştirdiğine dair bazı paylaşımlarda oldu ama bu tedavide hiçbir faydası yok. Yine sık sorulan sorulardan biri de 'Sıcaklık virüsü öldürür mü?' Hayır, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, el kurutma makineleri koronavirüsü öldürmez. UV lambaları da elinizi sterilize etmekte kullanılmaz, hatta böyle bir şey yaparsanız radyasyon cildinizi tahriş edebilir."

Prof. Dr. Birol Baytan, kişisel temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Araştırmalarda saatlerce hatta günlerce cansız yüzeylerde kalabileceği gösterilmiş ise de hastalık oluşturma potansiyelinin cansız yüzeylerde 12 saatten uzun olmadığına dair bilgiler var. Bu nedenle sık sık el yıkamak ve elimizi mümkün olduğunca az yüzümüze götürmek önemlidir." şeklinde konuştu.

Tuzlu su, sirke ve limonun koronavirüs tedavisinde hiçbir etkisinin olmadığına işaret eden Baytan, ayakkabı, terlik ve giysi temizliğinin bu süreçteki önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 yeni bir virüs, yaklaşık 4 aydır tanıdığımız bir virüs. Araştırmalarda saatlerce hatta günlerce cansız yüzeylerde kalabileceği gösterilmiş ise de hastalık oluşturma potansiyelinin cansız yüzeylerde 12 saatten uzun olmadığına dair bilgiler var. Bu dönemde en önemli temizlik önlemleri, sık sık en az 20 saniye süre ile bol sabun ile elleri yıkamak ve mümkün ise kağıt havlu kullanmak. Ayakkabılar ile eve girmemek, evde kullandığımız terlikleri dezenfekte etmek, kalabalığa girersek mont ve paltolarımızı balkonda yaklaşık 12 saat havalandırmak önemli olabilir. Ama sık sık el yıkamak ve elimizi mümkün olduğunca az yüzümüze götürmek önemlidir."

– Maske ve eldiven kullanımı

Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Birol Baytan, koronavirüsten korunmak amacıyla maske ve eldiven kullanımına da ihtiyatlı yaklaşmak gerektiğini dile getirerek, "Maskeleri koronavirüs bulguları taşıyanların etrafındaki insanları korumak için takması gerekiyor. Hasta insanların dışında maske takması gerekenler, hasta birine refakat edenler ve tabi ki sağlık çalışanlarıdır." dedi.

Koronavirüsün Türkiye'deki hızlı yayılımını durdurmak için insanların bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Baytan, şunları kaydetti:

"Maske ve eldiven kullanmak için hastanelere, kalabalık ortamlara girilecek ise maske takılabilir fakat eldiven kullanımı yalancı bir güven hissi verebilir. Eldiven takmaktansa sık sık elleri yıkamak daha akılcıdır. Koronavirüs salgının, ülkemize geç gelmiş olması bizim için çok büyük bir avantaj ve bu konuda en azından bazı mücadele taktiklerimiz var. Ayrıca Çin'in deneyimi de var ama halkımız bir an önce durumun ciddiyetini anlayıp, sosyal mesafeye dikkat etmeli ve mümkün olduğunca evde kalmalı. Yoksa dikkat etmezsek, önümüzde İtalya ve İspanya gibi kötü örnekler de duruyor onların durumuna düşebiliriz."