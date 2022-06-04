Prof. Dr. Bektaş: Kendini gizleyen fay! İstanbul’dan daha tehlikeli hale geliyor

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Balıkesir’de yaşanan depremlerden sonra ürkütücü tespitlerde bulundu. Bektaş, “Herkesin gözü İstanbul’da ama kendini gizleyen fay daha riskli hale geliyor” dedi.

Sozcu.com.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi, Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, dün Balıkesir’de yaşanan 4.1 ve 4.7’lik depremlerden sonra çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Bektaş, herkesi gözünün İstanbul’da olduğunu ancak Bursa-Balıkesir hattının daha riskli hale geldiğini açıkladı.

Bektaş sosyal medya hesabından şu tespiti yaptı:

“KENDİNİ GİZLEYEN FAY! 1999 İzmit Depreminden sonra gözler İstanbul’a çevrildi. Oysa KAF nın Kuzey ve Güney kolları arasında derinden stres transferi olduğundan güney kolda 4 -5 büyüklüğündeki depremler Bursa- Balıkesir hattını daha tehlikeli hale getiriyor.”

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