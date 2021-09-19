Prof. Dr. Celal Şengör’e soruşturma

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör’ün sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video büyük tepki çekmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada Şengör hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir öğrencisine yönelik cinsel tacizini canlı yayında anlatmış ve kullandığı ifadeler büyük tepki almıştı.

İTÜ’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğü, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlattığını açıkladı.

İTÜ’nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır” ifadeleri kullanıldı.

NE DEMİŞTİ?

Şengör videoda, “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye’nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Babam bile böyle bir şey yapmadı dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.

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