Prof. Dr. Cemal Saydam’dan müsilaj değerlendirmesi: Kritik Kanal İstanbul uyarısı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Marmara’daki müsilajı konunun paydaşlarıyla konuşmak ve fikir alışverişinde bulunmak için Kalamış Sahili’nde Marmara için Şimdi ve Acil Forumu’nu düzenledi.

Etkinlikte Deniz Bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam ön bilgilendirmede bulundu. İki saat süren foruma CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdıl Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok sayıda çevre dernekleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Forumun moderasyonunu CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve CHP İstanbul Doğa ve Kent Hakları Komisyonu Başkanı Güler Işıkcevahir üstlendi.

“MARMARA DENİZİ’NİN GENEL BİR SOLUNUM SORUNU VAR”

Forumun açılışında ön bilgilendirme konuşması gerçekleştiren Deniz Bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam, Marmara için eski yıllarda bilime rağmen değil bilimle beraber projelerin yapıldığını söyleyerek “Marmara Denizi’nin genel bir solunum sorunu var. Artık ‘hiçbir şey getirmeyin’ diyor. Bu denge böyle kurulmuş, İstanbul’un nüfusu 6 milyonu kaldırır denilmiş. Şimdi nüfus 20 milyona çıktı” ifadelerini kullandı.

“BİR BARDAK SU VAR ELİMİZDE, TEPESİNE KADAR DOLMUŞ, BİR DAMLA SU BEKLİYOR Kİ TAŞSIN”

Müsilaj sorunuyla ilgili Kanal İstanbul projesine dikkat çeken Saydam “Bir bardak su var elimizde, tepesine kadar dolmuş. Bir damla su bekliyor ki taşsın. Kanal İstanbul’u yaparsanız onun getireceği organik güç ve oksijen yükü, taştı taşacak denen suya bir bardak daha ilave etmektir” dedi.

Artıma tesisleri ve müsilaj ilişkisine dair de konuşan Saydam, sanayicinin tek derdinin para kazanmak olduğu ve denizin kapasitesinin sadece İstanbul ile sınırlı değil bütün Marmara Bölgesi’ni kapsadığı belirterek “Belediyeler arıtma tesisini kurdular ama çalıştırmadılar. Gelen suyu direkt bastılar. Temizlense de temizlenmese de Marmara’nın direkt altına gidiyor” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu ise “Siyasetçi olarak bulunduğumuz alanlardaki görevli arkadaşlarımız olarak üzerimize düşeni öğrenebilme anlayabilme adına çok kıymetli. Bu süreçte Cemal hocamıza çok teşekkür ediyorum bizleri bilgilendirdiği için” dedi.

“KONUYLA İLGİLİ EYLEM PLANIMIZ HAFTA İÇİ AÇIKLANACAK”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ise şunları söyledi:

* Çevre Derneklerinin görüşleri bizler için çok fazla önemli. Çevre ve Koruma Daire Başkanımız ile birlikte sizleri dinlemeye geldik. Umarım çok faydalı olur bu buluşmalar. Biz aslında bu konuyla alakalı çalışmalara başladık.

* Bir eylem planı oluşturduk hafta içi açıklanacak o da. 3 ay içerisinde de bu eylem planının aktörleri ve paydaşları kesin olarak belli olacak ve inşallah bu müsilajdan hep birlikte el birliği ile kurtulacağız. Çok teşekkür ediyorum bu etkinliği düzenleyenlere. Hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz.

“MÜSİLAJIN MÜMKÜN OLDUĞU KADAR HALK İLE TEMAS ETMEMESİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

Forumda söz alan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ayşen Erdinçler, Marmara Denizi’ndeki müsilajın sadece İstanbul ve Marmara’nın değil, tüm Türkiye’nin sorunu olduğuna değinerek şunları söyledi:

* Biz İBB olarak deniz yüzeyi temizleme araçlarımız ile denizden, vidanjörler ile karadan, deniz yüzeyinden bu müsilajı alıyoruz.

* Mümkün olduğu kadarıyla halkla temasına engel olmaya çalışıyoruz. Bir de bu müsilajların yok edilmesi konusunda hem denizdeyken hem de denizden çıkarıldıktan sonra bilimsel araştırmalara destek veriyoruz.

* Hem yeni metodolojilere destekler veriyoruz hem de kendimiz yeni denemeler yapıyoruz. Çevre Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 il ile birlikte oluşturduğu eylem planına hepimiz uyduğumuz taktirde denizi geri kazanabileceğiz.

* Bu sevindirici bir haber ziraa herkes ölmüş bir denizi kurtarmak için çabalıyor. İnşallah arıtma tesisleri de en kısa zamanda servise girer.

‘’SAHİLİMİZE, YEŞİL ALANLARIMIZA YAN YANA, OMUZ OMUZA DURARAK SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kadıköy ilçesinde ikamet eden ve Kalamış Parkı’nda gerçekleştirilen foruma katılım gösteren tiyatrocu ve oyuncu Cengiz Bozkurt ise şunları söyledi:

* Yeşil alanlarımıza, sahillerimize sahip çıkacağız. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz buradayız. Her akşam bu parkta çocuklarımız ile birlikte zaman geçiriyoruz.

* Sadece bu semtin insanları değil sahili olmayan birçok semtin yaşayanları da gelip bu parktan, bu yeşil alandan, bu sahilden yararlanıyor.

* Biz zaman içerisinde de bu parkın değişim geçirdiğini, İstanbul’un nefes alamayan birçok insanın buraya gelip aileleriyle çocuklarıyla birlikte zaman geçirdiklerini gördük. Bu mücadeleden vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Sahilimize, yeşil alanlarımıza yan yana, omuz omuza durarak sahip çıkmaya devam edeceğiz.

İki saat süren Marmara için Şimdi ve Acil Forumu yapılan konuşmaların rapor haline getirilip ilgili kurumlarla paylaşılacağı ifade edildikten sonra, çevre dernekleri katılımcıların yaptığı konuşmaların ardından Deniz Bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yaptığı kapanış konuşmaları ile sona erdi.

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