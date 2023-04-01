Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı

Dahiliye alanına birçok makale ve eser kazandıran, çok sayıda doktoru yetiştirmesi dolayısıyla “hocaların hocası” olarak anılan Taşcıoğlu için düzenlenen anma törenine, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun kardeşi Ahmet Taşcıoğlu, her sene 1 Nisan’da ağabeyinin fularını taktığını belirterek, “Çok değerli bir insandı. Çok güzel onur ve gurur vesilesi oldu ailemiz adına.” dedi.

Öğrencisi ve başasistanı Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Selçuk Akpınar, Taşcıoğlu’nu rahmet ve saygıyla andıklarını dile getirdi.

Akpınar, Taşcıoğlu’nun kendileri için çok kıymetli ve özel bir insan olduğunu anlatarak, “Hocalığın yanında insanlığıyla da önde olan bir insandı. Hepimiz için önemli bir mentor” diye konuştu.

Asistanı Nermin İkiz de 15 yıl boyunca birlikte çalıştığı Taşcıoğlu’nun yokluğunu kocaman bir boşluk olarak gördüğünü söyleyerek, “Baba gibi, ağabey gibi her şeyimizi ona danışırdık. İş yerinde yaptığımız en ufak değişikliği görürdü. Her sabah kapısı açık olurdu hocanın, bizden daha erken gelirdi” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi ve Taşcıoğlu’nun hayrına mevlit şekeri dağıtıldı. (AA)