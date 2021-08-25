Prof. Dr. Ceyhan: Aşık Veysel’in neden görmediğini merak etmediniz mi hiç?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarına 7 yaşında geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle kör olan ozan Aşık Veysel’i örnek vererek tepki gösterdi.

Aşıyla bitmiş viral hastalık olmadığını iddia eden aşı karşıtlarının cehalet içerisinde yalan söylediğini ifade eden Prof. Dr. Ceyhan, “Sizler aşı sayesinde hastaları görmüyorsunuz. Ama Aşık Veysel’in neden görmediğini merak etmediniz mi hiç? 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile çiçek aşısı zorunlu hale getirilmiştir” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Aşıyla bitmiş bir viral hastalık yoktur diyorlar, doğru mu?

Yanıt: Yalan ve cehalet. Milyonların ölümüne, körlüğe ve sakatlığa yol açan çiçek hastalığı (etkeni bir virüs) tamamen aşı sayesinde ortadan kalkmıştır.

* Sizler aşı sayesinde hastaları görmüyorsunuz. Ama Aşık Veysel’in neden görmediğini merak etmediniz mi hiç? 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile çiçek aşısı zorunlu hale getirilmiştir.

* O zamanlar şöhret, hastalarını artırmak, ürün pazarlamak gibi menfaatler uğruna yalan söyleyip halkı kışkırtanlar da olmadığı için başarılı bir kampanyayla çiçek hastalığı ortadan kalkmış ve 1977’de bütün dünyada gerek kalmadığı için aşılamaya da son verilmiştir

* Viral etkeni olan çocuk felcinden ölenleri görmediniz ama, sakat kalanlar aramızda dolaşıyor.

* 1980’de DSÖ’ne 280 bin vaka bildirildi. O yıl Amerika kıtası, 1988’de tüm dünyada çocuk felci aşı kampanyası başladı. Aşı kampanyaları sonucu son vakamızı Ağrı’da 26.11.1988’de gördük.

* 2002’de çocuk felcinden arındırılmış ülke sertifikası aldık. İkinci resimde ben Ağrı’nın bir köyünde son vakayı görüyorum, aşı karşıtları aşı kısırlık yapıyor diye çığırıp, Kürt vatandaşlarımıza “soyunuzu kurutacaklar” diye höykürürken, muayenehanelerine hasta çekmeye uğraşıyordu.

* Sağlık çalışanları büyük özveriyle yüzde 100’e yakın aşılamayı başardı ve binlerce insan ölümden, yüz binlercesi sakatlıktan kurtuldu. Hastalık sadece Afganistan-Pakistan sınırında aşı yapılamayan bir bölgede, yılda 10-20 vaka görülüyor. İddia ettikleri gibi kısırlık oldu mu? Hayır.

* Çünkü kameralara gösterdikleri, aşı üzerindeki “steril” yazısı kısırlık değil, mikropsuz demekti. Bunların çok insanın ölümünde vebali var ne yazık ki. Halkın da aşıyla ilgili laf söyleyen ne uzmanı, bir çalışması var mı, bakması gerekir. Her şeyi google’luyorsunuz. Buna da bakın.

* Aşı ile önlemeye çalıştığımız her hastalık minimum yüzde 96 azaldı. Var mı böyle bir gıda takviyeniz?

* Bu yalanı söyleyenlere önerim hekimlerse tıp fakültesini yeniden okumaları. Hangi hastalık virüs kökenli, halk bile biliyor artık.

#nedenasiolmaliyim

Çünkü aşı güvenlidir?

– aşıyla bitmiş bir viral hastalık yoktur diyorlar, doğru mu?

Yanıt: Yalan ve cehalet. Milyonların ölümüne, körlüğe ve sakatlığa yol açan çiçek hastalığı (etkeni bir virus) tamamen aşı sayesinde ortadan kalkmıştır. pic.twitter.com/LPjdTOWtuL — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) August 25, 2021

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