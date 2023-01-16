Prof. Dr. Ceyhan’dan olay artışı uyarısı: Aşı olup tedbirleri uygulamak kâfi değil

Covid-19 vaka sayılarında artış uyarısında bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Covid yeni çıkan bağışıklığa dirençli varyantlarla ve kaldırılan önlemlerle birlikte artıyor. Aşı olup önemleri uygulamak yeterli değil. Yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları, zorunlu maske ve mesafe uygulamaları uygulamak zor. Ancak özellikle risk grubunda olanlar ve risk grubunda kişilerle aynı ortamda yaşayanlar ellerinden geldiğince kendi önlemlerini almalı” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 vakalarında artış uyarılarıyla ilgili değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

“Covid yeni çıkan bağışıklığa dirençli varyantlarla ve kaldırılan önlemlerle birlikte artıyor” diyen Ceyhan “Aşı olup önemleri uygulamak yeterli değil” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın değerlendirmeleri şu şekilde:

“HATIRLATMA AŞILARI YAPTIRILMALI”

*Aşı hala ciddi vakaları önlemekte çok etkili. Ancak önlemsiz bulaşı önleyemeyiz. Bizden daha yüksek oranda aşı yapan ülkeler de önleyemiyor. Önlemler de kaldırıldı. Peki ne yapmalıyız?

*Sayın bakanın söylediği gibi, özellikle risk grubundakiler hatırlatma aşılarını yaptırmalı. Yani son dozun üzerinden 6 ay geçmeden tekrar aşı yaptırmalı.

YASAKLAR YENİDEN UYGULANABİLİR Mİ?

*Yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları, zorunlu maske ve mesafe uygulamaları uygulamak zor. Ancak özellikle risk grubunda olanlar ve risk grubunda kişilerle aynı ortamda yaşayanlar ellerinden geldiğince kendi önlemlerini almalı.

*Halkta “salgın bitti” düşüncesi oluşturmaktan kaçınılmalı.

*Kalabalık ortamlara girildiğinde N95 maske takılmalı (cerrahi maskeler herkes takmıyorsa yeteri kadar koruyucu değil).

KALABALIKTAN UZAK DURMA ÖNERİSİ

*2 metrelik koruyucu mesafe sağlanamasa bile, özellikle restoran gibi maske takılamayan yerlerde diğer insanlarla elden geldiğince mesafe konulmalı. Örneğin kalabalık restoranlar yerine, daha tenha mekanlar tercih edilebilir.

*Kaldırılan dezenfektanlar okullarda, restoranlarda, mağazalarda açıkta bulundurulmalı.

*Okullarda çocuklara kendilerini nasıl koruyacakları ile eğitim verilmeli.