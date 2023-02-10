Prof. Dr. Ercan: Beklenen 6’dan büyük 15-25 artçı deprem çok gecikti

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, önümüzdeki yıllarda olması beklenen depremlerle ilgili uyarılarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanmadan bölge ile ilgili uyarılarda bulunan Ercan, “Uyarılarımı Türkiye Cumhuriyeti yönetimi ile kentlerin yerel yöneticileri için yapıyorum. Sözünü ettiğim, sarsıntı yatakları gelecekte beklenen deprem odaklarıdır. Korkup, göçmeye, taşınmaya gerek yok. Bunlar uzun on yılları kapsayan süre içinde gelişecektir” dedikten sonra sonra şu bilgileri verdi:

GERGİNLİĞE DİKKAT!

*M7,7’den sonra beklenen 15-25 tane M6’dan büyük artçı depremler çok gecikti. Sanki arama-kurtarmaya yardımcı oluyor. Yoksa yeni göçmeler ile kurtarmacı sıkışmalarına neden olurdu. Depremcikler ile küçük depremler sürüyor, sürecek. Kurtarmalar 4-5 gün daha sürer. O dönemde olmasın.

*6 Şubat’ta deprem olduğundan beri, Doğu Anadolu Kırığı, Malatya Kırığı, Arap Kalkanı, Ölü Deniz Kırığı gergin. Yapılar iyi olmadıkça dikkatli olun demenin bir anlamı yok. Önlem olarak boynunuzda düdük, yanınızda pet şişe su alarak yatın. Bir an önce yapınızın davranışına baktırın.

*Artçı depremler, Malatya kırığı üzerinde, 1. Kuzeye Kemaliye’ye doğru, bir yandan 2.Batıya Nurhak, Göksun’a doğru, 3.Arap Kalkanı üzerinden Sincik, Gerger, Çüngüş’e doğru, 4.Palu,Bingöl, KAK-Kuzey Anadolu Kırığına yöneliyor. Erzurum’dan Hatay’a, Divriği’nden Diyarbakır’a gergin.

“SIRA ÖLÜ DENİZ KIRIĞINDA”

*Şimdi sıra Antakya: Kırıkhan, Hassa, Nurdağ kollarından oluşan Ölü Deniz Kırığında. ÖDK yürümeden yeni kentler Amanos Dağlarına doğru sırtını vermelidir. Kuruyan Amik Gölü yerleşim sakıncalı olmalı, boşaltılmalıdır. Bu kesimde beklenen deprem de delice olur. Unutmayalım.

*Elazığ Palu’da DAK kuzey Kovancılar kolu ile sağ atımlı Yayla kırığı, Murat Irmağı ile kesim yeri yeni depreme gebe. Sonra kuzeye yönelip Bingöl-Karakocan kavşağında vuruşacak. Sonra, DAK’ın son parçası Bingöl-Karlıova kavşağında Kuzey Anadolu Kırığında (KAK) sarsacak.