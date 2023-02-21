Prof. Dr. Ercan: Torun depremler olacak

Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Hatay merkezli depremlerle ilgili açıklama yaptı. Ercan, “6,4’lük deprem 7-8 kilometre derinlikte Samandağ’da oldu. Bu deprem 400 kilometre olan kırık boyunu 40 kilometre daha uzattı. 440 kilometreye uzanan kırığın güney kısmı Suriye’de büyük yıkıntılara sebep olabilir” dedi.

TORUN DEPREMLER OLACAK

Ercan açıklamasının devamında, “Bu 7,9’luk depremin 176’da biri. Bu depremle ağır hasarlı depremler yıkıldı. Orta hasarlılar ağır, hafif hasarlılar ise orta hasarlı oldu. Hasarsızlar ise az hasarlılar oldu. Az hasarlılar ile birlikte deprem bölgesindeki bütün yapıların yıkılması gerekir. Yoksa büyük kıyımlar gelebilir. Henüz 6,6 ve bugün de 6,4 iki tane artçı deprem oldu. Şimdi bu artçıların da 5,4 ile 5,8 arasında artçı depremleri olacak. Yani torun depremler olacak. Dolayısıyla bu depremlerin daha 3-4 ay içerisinde 15-25 tane göreceğiz” diye konuştu.

BU DEPREM ARAMA KURTARMA SURESİNDE OLSA ONLAR DA ÖLMÜŞTÜ

Şu andaki bu depremlerin zaten olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Prof. Ercan şunları söyledi:

“Bu deprem sanki arama kurtarma çalışmalarına zaman verir gibi bize süre tanımış. Bütün arama kurtarma ekibi şu anda göçük altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmaları tamam ama hasar çalışmalarını bu kadar hızlı yapmalarına gerek yoktu.

Bitirdiler neredeyse. Artçı depremlerle bu değerlerin hepsi değişecek. Şu andaki depremle her şeyin yeri değişti. Hasarlı olmayanlar bile az hasarlı durumuna geldi. Biraz bekleyin. İlk günde gösterilmeyen hız şu anda gösteriliyor. Bu yanlış. İlk günde bu hız olsa yüzde 80 daha can sağlanırdı.”