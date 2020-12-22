Prof. Dr. Kemal Sayar ve Sedat Anar'dan müzikli şiir dinletisi

İSTANBUL (AA) – Üsküdar Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında, müzikli şiir dinletisi programı düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Bağlarbaşı Nevmekan'da seyircisiz olarak gerçekleştirilen "Alemde Bir Muhabbete Kalmış Gedalarız" adlı program, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Programda, santur sanatçısı Sedat Anar ile kardeşi Selahattin Anar mini bir konser verdi.

Programın sunuculuğunu üstlenen Prof. Dr. Kemal Sayar da müzik dinletisi eşliğinde kendi eserlerinin yanı sıra Hafız-ı Şirazi'nin "Gam Yeme" ile Süleyman Çobanoğlu'nun "Attığımda O Oku" eserlerinin de aralarında bulunduğu birçok şiiri okudu.

Sayar, program açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Hazan yaprağı gibi bu dönemde hayatlarımız savruluyor. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Bu akşam şiir ve biraz müzikle ruhlara hitap edelim, ruhlarımızı besleyelim istedik. Çünkü hep olumsuz haberlere gömüldük. İster istemez moralimiz bozuluyor. Havada yas, kaybettiklerimiz, sevdiklerimiz var. Bu akşam hep beraber şifa bulalım istedik."

Programda sevilen parçalarının yanı sıra Osman Kemali'nin "Mecnun gibi Leyla'lara Baktım Seni Gördüm" eseri ile Le Trio Joubran'ın "Masar " parçasını seslendiren müzisyen Sedat Anar ise salgın dönemini sürekli olarak evde geçirdiğini belirterek, "Ev kayıtları diye bir şey yaptık. Eşim Damla ve kardeşim Selahattin ile yaptığımız müzikleri YouTube üzerinden yayınladık. Bayağı bir ses getirdi." dedi.

Kısa bir süre önce "Kainatın Ritmi Ses, Nefes ve Müzik" adlı bir kitap da çıkardığını aktaran Anar, şunları söyledi:

"Birbirinden değerli birçok kıymetli büyüğümün yazıları da kitapta var. Bu sürede bir roman da yazdım ve yayınevi tarafından kabul edildi. Müzikle ilgili İstanbul'da bir şeyler yapamayınca 4 ay köyde kaldık. O bayağı bize iyi geldi. Şimdi de sokak müziğinin tarihi ile ilgili bir kitap hazırlığı içerisindeyiz."