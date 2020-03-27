Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Tarih Verdi ! Koronavirüs Salgını Ne Zaman Yavaşlayacak?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen soruları cevapladı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı, “kurallara uyulmazsa virüsle mücadele aylarca sürecek”

Türkiye için salgının seyrinin tamamen halkın elinde olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, “Şu ana kadar ilk günlerde artış biraz daha hızlıydı. Ne İran kadar çok vaka vardı. Ne de Avrupa ülkeleri kadardı. Başlangıçta salgını çok güzel kontrol ettik. Çünkü onların ilk gün artışları bizden yavaştı. Ama şimdi son 2 günün rakamları biraz daha düşük. Günlük değerlendirirsek hata ederiz. Bunun daha uzun süre gözlemlenmesi lazım. Tabi Türkiye için bundan sonra ne yapacağımıza bağlı. Durum İtalya, Fransa gibi çok kötüde gidebilir. Ama diğer taraftan Çin, Güney Kore gibi kontrolde edebiliriz. Şu an da bütün iş halkın elinde. Devlet tedbirlerini alıyor ama halk uygulamadıktan sonra hiç bir işe yaramaz. Benim de gözlemlediğim ilk günlere göre uyum biraz daha arttı. Eğer öyle olursa en fazla 1 ay içerisinde yavaşlamaya başladığını görürüz. Ama eğer uymazlar ise bu aylarca sürecek mücadele haline gelir” dedi.