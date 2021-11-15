Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ülkelerden örneklerle çarpıcı uyarılarda bulundu

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsü salgınıyla ilgili farklı ülkelerden çarpıcı örnekler vererek kritik uyarılarda bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

‘AŞILARA DİRENÇLİ MUTASYON, YENİ DALGA…’

Farklı ülkelerin corona virüsü salgını ve aşı konusundaki kararlarından bahseden Ceyhan, ‘nedenler ve çünküler’ ifadesiyle bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ceyhan, şunları belirtti:

* İsrail, günlük vaka sayısını 200’e indirmişken salgın tatbikatı yapıyor.

* Almanya, Avusturya, Norveç, Hollanda ve daha birçok ülke -üstelik vaka sayıları bizden düşükken- yeni kısıtlama önlemleri alıyor ve aşısızlara kısıtlamalar getiriyor.

* Mısır bile aşısızların resmi kurumlara giremeyeceğini açıklıyor. Neden? Çünkü uzayıp giden salgının çok sayıda ölüme, sekellere ve ekonomik kayba yol açacağını düşünüyorlar.

* Çünkü bu salgının böyle önlemsiz, düşük aşılama ile bitemeyeceğini görüyorlar.

* Çünkü bu kadar aşısız kişiyle bu virüsün aşılara dirençli bir mutasyona uğrayabileceğini ve bunlarla gelebilecek yeni bir dalgaya karşı hazırlıklı olmak istiyorlar.

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