Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan aktif vaka sayısı açıklaması: 100 bini geçti

Türkiye’deki corona virüsü salgınında yeni vaka sayısı 11 bin 94 oldu. Son verilere göre, bir günde 60 kişi hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aktif vaka sayısıyla ilgili bilgi paylaşarak, salgına mücadele çerçevesinde yeni önerilerde bulundu.

“YENİDEN 100 BİNİ GEÇTİ”

Ceyhan, paylaşımlarında şunları belirtti:

* Toplam vaka ve ölüm sayısı artık günlük verilmediği için AKTİF VAKA SAYISINI hesaplayamıyoruz. Ancak sanıyorum yeniden 100 bini geçti.

* Yani saptayamadıklarımızla birlikte aramızda virus pozitif bir milyondan fazla kişi dolaşıyor ve çok bulaştırıcılar.

“YOKSA ARTIŞI DURDURMAK MÜMKÜN OLMAYACAK”

* Bir yandan aşı olmalıyız, diğer taraftan devlet bazı kısıtlamalar uygulamalı ve halk maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalı.

* Rusya’dan gelen turistler için daha sıkı önlemler alınmalı. Yoksa vaka artışını durdurmak mümkün olmayacak.

BIONTECH AŞISININ DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİNLİĞİ

Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı başka bir paylaşımda da Biontech/Pfizer aşısının delta varyantına karşı etkinliğiyle ilgili şunları belirtti:

* 2 gün önceki NEJM. Ingiltere’de 19.000 vakada

* Tek doz Bion/Pfiz aşısı belirti veren hastalığa karşı % 30,

* 2 doz sonrası ise % 88 koruyor (alfaya karşı % 93.5).

* Bu oran 2 doz Astra/Zeneca aşısı için % 67 bulunmuş.

EK DOZ AŞI ÇALIŞMASININ SONUCUNU PAYLAŞTI

Yaptıkları çalışmanın sonucunu paylaşan Prof. Dr. Ceyhan, “Belirtisiz çocuklarda nötralizan antikorlar daha hızlı düşüyor. Yetişkinlerde de benzer sonuçlar var. Her PCR pozitif kişide 3 ay beklemek doğru değil. Belirtisizlerde 1 ay, hafif vakalarda 2 ay, ağır vakalarda 3 ay sonra ek doz aşının yapılmalı” dedi.

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