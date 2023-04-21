61.3 F
Los Angeles
21 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemProf. Dr. Naci Görür: İstanbul’da artık imara müsaade etmemek lazım

Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul’da artık imara müsaade etmemek lazım

Alaturka Online
Alaturka Online

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un açıklamalarını değerlendirdi.

TOKİ Başkanı Bulut’un sözlerine tepki gösteren Naci Görür, şunları belirtti:

* “Arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve TOKİ Başkanımızı dinledim. İstanbul’daki yapı stokunun deprem dirençli hale getirilmesi için daha işlevsel bir yol seçmişler. KİPTAŞ da olduğu gibi, dönüşüm için vatandaşlar da başvurabilecekler.

Ayrıca binanın dönüşüm masrafının yarısını da devlet veriyor. Bütün bunlar olumlu gelişmeler. Bu uygulamalara hız vermek gerekir.

“SAKINCALI”

* Yalnız, TOKİ Başkanının konuşmasında rezerv alanında inşaatların yapılacağından ve yapılmakta olduğundan bahsetti. Bu sakıncalı.

* Deprem bekleyen kentte nüfus ve bina yoğunluğunu artırır. İstanbul’da artık imara müsaade etmemek lazım.

* Hükümetimizin deprem dirençli evler için bugün açıkladığı bu çalışma öncelikle İstanbul’da beklenen depremde çok ağır hasar alacak/çökecek 97 bin bina için yapılmalıdır.”

Gündem
Önceki haber
Bakan Akar: Teröristler kan ağlıyor, bitecekler
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,466BeğenenlerBeğen
16,193TakipçilerTakip Et
3,515TakipçilerTakip Et
7,698TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States