Prof. Dr. Naci Görür tek tek sıraladı, İstanbul’da zemini sağlam ve zayıf olan yer

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından gözler 7’den büyük bir depremin beklendiği İstanbul’a çevrildi. Olası bir depremde 90 bin civarında binanın hasar alacağı tahmin edilen kentle ilgili konuşan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi sahilindeki tüm yerleşim yerlerinin depremi en şiddetli şekilde hissedeceğini söyledi.

Prof. Dr. Görür, zemini en zayıf olan ilçenin Ataşehir, en sağlam semtinin ise Çamlıca olduğunu belirtti.

TV100’de “Sesimi Duyan Var mı?” adlı programına konul olan Prof. Dr. Görür, “İstanbul’da beklediğimiz deprem, minimum 7,2, maksimum 7,6’dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor” dedi.

“İstanbul’da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz.” Prof. Dr. Görür şunları dile getirdi:

Avrupa Yakası’nda daha fazla hasar olacak. İstanbul’da depremin şiddetini en az hissedecek ilçeler kuzeydeki yerlerdir. Oralarda da 7-8 şiddetini bulan yerlerde vardır. Istrancalara doğru giderseniz bu daha da düşer.

Güney’de en fazla 9, Kuzey’de ise 6’ya kadar varır. Eski kayaların olduğu yerler sağlamdır. Özellikle sahilde plaj kumları ve vadilerin olduğu yerler hariç.

Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal, Kadıköy’den kuzeye gidince sağlam zeminleri görüyorsunuz. Çamlıca’daki zemini sondajla bile zor kazarsınız.