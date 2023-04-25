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25 Nisan 2023
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Prof. Dr. Naci Görür’den 6.8 büyüklüğünde deprem iddiasına yanıt

Alaturka Online
Alaturka Online

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından “Amerikalılar Malatya’da 6,8 deprem olacak diyorlarmış” iddiasını dile getirdi.

“KÜÇÜK-ORTA BOYUTLU DEPREMLER OLABİLİR”

İddialara yanıt da veren Görür, şunları aktardı:

* “6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı (şekil). Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil.

* Elazığ’dan Hatay’a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama DAF/ÖLÜ DENİZ hattı üzerinde artık uzun bir dönem büyük depremler olmaz. Sevgiyle (Şek: Hussein vd 2023)

“YAKINLARINIZIN, KOMŞULARINIZIN DEPREM FARKINDALIĞINI ARTIRIN”

* Arkadaşlar, sorulan sorulardan anlıyorum, hepiniz sanki jeologmuşsunuz gibi, sanki jeolog olacakmışsınız gibi soruyor, tartışıyor ve konuşuyorsunuz. Doğal olarak da yanlışlıklar katlanıyor ve yayılıyor.

* Daha önce de sizden rica ettim. Bu yaklaşımı bırakın. Yakınlarınızın, komşularınızın, hemşehrilerinizin deprem farkındalığını artırın. Deprem dirençli kentler için çalışın, talep edin. Bu yolla milletinize daha anlamlı hizmet edersiniz, sevgiyle.”

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