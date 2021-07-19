Prof. Dr. Naci Görür’den bugünkü depremler sonrası açıklama: Fay zonu biraz hareketli

AFAD’ın verilerine göre, Kayseri’nin Kocasinan içesinde saat 10:32’de 3.8, saat 10:39’da da 3.9 büyüklüğünde depremler oldu. Saat 16:13’te ise Aydın’ın Efeler içesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

PROF. DR. GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından depremlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Görür, Kayseri’deki depremlerle ilgili açıklamasında “Arkadaşlar, bugün Kayseri/Saraycık yöresinde büyüklüğü 3,0-3,8 arasında değişen depremler oldu. Ecemiş Fay Zonu bu yörede biraz hareketli. Orta Anadolu Fay Zonu olarak da bilinen bu zon, sol yönlü doğrultu atımlı ve toplam olarak 730 km uzunluklu. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.

“DEPREM K-G GERİLME SONUCU”

Prof. Dr. Görür, Aydın depremiyle ilgili açıklamasında ise bir harita paylaşarak, “Arkadaşlar, bugün öğlenden sonra B. Menderes Grabeninde, Aydın’ın GD’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Hareket olasılıkla grabenin güney sınır fayı üzerinde gerçekleşti. Deprem K-G gerilme sonucu. Sevgiyle” dedi.

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