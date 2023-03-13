Prof. Dr. Naci Görür’den deprem mesajı: Hepimiz suçluyuz

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili etkiledi. Depremlerde on binlerce bina yıkılırken, binlerce kişi de hayatını kaybetti.

“HEPİMİZ SUÇLUYUZ”

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından depremlerle ilgili bir paylaşım yaptı. Görür, paylaşımında şunları belirtti:

* “Bu depremde herkes ölen on binlerce insanın en azından manevi sorumluluğundan kaçınmaya çalışıyor. Lütfen bunu yapmayın, trajikomik duruma düşüyoruz: Bu depremin geleceği biliniyordu arkadaşlar! Hepimiz suçluyuz.”