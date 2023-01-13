Prof. Dr. Naci Görür’den ‘tedbir’ reaksiyonu: Politikler halkın karşısına nasıl çıkacak?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından deprem hazırlığı konusunda tepki gösterdi. Görür, “Bu kadar ısrarlı tedbir alın denilmişken çok sayıda insanımızı kaybedersek siyasiler halkın karşısına nasıl çıkacak. Bugünden tezi yok, deprem planlarını ve vaatlerini açıklasınlar?” dedi.

İzmir, Antalya ve Muğla’da meydana gelen depremler, önlem konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

“HÜKÜMETE YETERİNCE SESİMİZİ DUYURAMADIK”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda siyasetçilere önlem konusunda çağrılarda bulundu. Görür, mesajlarında şunları belirtti:

* “Kentlerimizi depreme hazırlama önemli. Halkın büyük çoğunluğu artık bunun bilincinde. Afet boyutunda depremlerin ne zaman olacağı belli değil ama günün birinde gelirler.

* Bu kadar ısrarlı tedbir alın denilmişken çok sayıda insanımızı kaybedersek siyasiler halkın karşısına nasıl çıkacak. Bugünden tezi yok, deprem planlarını ve vaatlerini açıklasınlar.

* Hükümete yeterince sesimizi duyuramadık ama, bir çok konuda ne yapacağını söyleyen 6’lı masa kentlerimizi depreme nasıl hazırlayacak mesela? Bir planları var mı?”

İZMİR DEPREMİNDE 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İzmir’de 4 Kasım’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sırasında balkondan atlayan ve ağır yaralanan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral yaşamını yitirmişti.

Öte yandan, sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren bir kişi de hayatını kaybetmişti.