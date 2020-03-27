Prof. Dr. Osman Erk’ten ürküten açıklama: Yüzde 30’unda pozitif çıktı!

İşte Erk’in korkutucu ancak gerekli önlemlerin alınması için yaptığı önemli açıklamalar…

Ülkemizde vaka sayısı artarken herkes bu sorunun cevabını arıyor: Türkiye’nin yoğun bakım sayısı yeterli mi? “Artılarımız ve eksilerimiz var” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, Avrupa ülkeleriyle Türkiye’yi kıyasladı.

Corona virüsü salgınıyla ilgili son gelişmeleri Hande Zeyrek‘e değerlendiren Prof. Erk, uzun yıllardır öğretim üyeliği yaptığı İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’ne başvuran hastaların yüzde 30’unda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şu sıralar belirtileri mevsim gribiyle karıştırılan corona semptomlarıyla ilgili de bilgi veren Prof. Osman Erk, salgının ne zaman azalacağını da Corona Gündemi’nde açıkladı.