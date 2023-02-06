Prof. Dr. Özener: Yeni depremin 21 artçısı oldu

Prof. Dr. Haluk Özener, merkez üssü Kahramanmaraş Ekinözü’nde meydana gelen 7.6 değerindeki depremi değerlendirdi.

Özener “Kahramanmaraş Ekinözü’nde Çardak fay zonu olarak tabi ettiğimiz yerde moment değeri 7.6 değerde lokal değeri 7.5 olan bir depremle daha karşılaştık. Sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem. Farklı bir fay parçacığında. Bir önceki depremde 200 artçıyı geçmişizdir.

Yeni olan depremin yaklaşık 21 tane artçısı oldu. Bunların en büyüğü 6.0 değerinde. İki tane daha 5.8 değerinde artçımız var. Bu artçıların haftalarca ve aylarca sürmesi beklenebilir. Tsunami uyarı mesajı yayınlamıştık. Türkiye’de bu mesajı biz AFAD’a gönderiyoruz. Saat 12.00 sıralarında tsunami tehlikesinin geçtiğine dair tüm bize abone olan ülkelere mesaj gönderdik.

Vatandaşlarımıza önerimiz Türkiye’de yetkili kurumlar olan AFAD ve Kandilli’nin internet sitelerini takip etmelerini kurumsal nitelikteki açıklamalara değer vermelerini istiyoruz. Aksi taktirde bu olağanüstü durumlarda olaylar çok farklı noktalara gidebiliyor” diye konuştu. (DHA)