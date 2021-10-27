Prof. Dr. Özgür Demirtaş uyardı: Birçok ilaç bulunamayacak

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Devlet ilaç şirketlerine Avrupa’daki en düşük fiyatı veriyor, bir de euro kurunu mevcudun çok altında tutuyor. Bu sürdürülemez! Birçok ilaç artık bulunamayacak” dedi. TTB İlaç Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Yarış da, “İlaç krizi yaşayabiliriz” dedi.

Sozcu.com.tr

Türkiye’nin önemli ekonomistelerinden Prof. Dr. Özgür Demirtaş, çarpıcı bir konuya dikkat çekti.

“Devlet ilaç şirketlerine ödeme yaparken, ilacın Avrupa’daki en düşük fiyatını veriyor, bir de euro kurunu mevcudun çok altında tutup ödeme yapıyor.

Bu sürdürülemez! Birçok ilaç artık bulunamayacak! Haksız çıkmayı isterim ama maalesef haklı çıkacağım.”

“SGK’YA GÖRE EURO 5 TL”

Demirtaş’ın bu mesajı yoğun ilgi gördü. Türk Tabipleri Birliği İlaç Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Yarış, bu konuyu SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Yarış özetle şunları söyledi:

“SGK, hem Avrupa’nın ortalamasından çok daha düşük euro kuru üzerinden bir fiyat belirliyor, hem de bu euro’yu TL’ye çevirirken kurun neredeyse yarısını kabul ediyor.

Şu anda 1 euro SGK’ya göre 5 TL. Güncel fiyatı rakam üç aşağı beş yukarı bu… 4 buçuk olabilir, 5 buçuk olabilir. 5 lira civarında bir fiyattan hesap yapıyor ve yılda bir kez zam yapıyor. Ondan önce de zam yapmak istemiyor.

Ama şu anda geldiğimiz noktada euro kuruyla Şubat’a kadar bu iş nasıl olur bilmiyorum. Dolayısıyla ilaç krizi yaşanabilir. Çünkü euronun, doların da bu düzeyde kalacağını düşünmüyoruz… Bunlar daha da yükselebilir. Bir ilaç krizi yaşanabilir.”

İlginizi Çekebilir 52 ilaç için yarın son gün! Vatandaşlar cebinden almak zorunda kalacak İlginizi Çekebilir Tıbbi cihaz sektörü meydana indi: Alın terimiz kuruyalı 19 ay oldu İlginizi Çekebilir ‘500 ilaç piyasada yok’