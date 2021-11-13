Prof. Dr. Şenol: Salgın yönetimi, hastalık saçarak dolaşanları seyrediyor

Covid-19 salgını yönetimine dair eleştirilerde bulunan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Açık havada bulaşması çok zor olan bir hastalık için kapısının önüne çıkan insanlara maske cezası kesen salgın yönetimi, hastalık saçarak dolaşanları seyrediyor” ifadelerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosuna göre son 24 saatte, 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi. Covid-19 nedeniyle bugün 215 kişi hayatını kaybetti.

Salgının son durumunu sosyal medya hesabından yorumlayan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Ülkece çok yoksuluz artık. Ölünmeyecek bir hastalıktan ölmeyi seçen bir dolu akılsız ile yaşıyoruz” görüşünü paylaştı.

Salgın yönetimini de eleştiren Şenol, “Açık havada bulaşması çok zor olan bir hastalık için kapısının önüne çıkan insanlara maske cezası kesen salgın yönetimi, hastalık saçarak dolaşanları seyrediyor. Yoksuluz. Salgın var” dedi.

İlginizi Çekebilir Vaka sayısı en çok artan iller açıklandı İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanı Koca güncel corona verilerini açıkladı! Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç?