Prof. Dr. Şenol’dan grip uyarısı: Corona gribe duyarlı kesimleri arttırdı, bağışıklığı azalttı

Corona virüs dönemi gribe duyarlı kesimleri arttırdığını, bağışıklıkları ise azalttığını söyleyen Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Eskisi gibi beslenemediğimiz, bir birimize dokunmadığımız, seyahat etmediğimiz ve geçtiğimiz yıl grip virüsü dolaşımda olmadığı için grip bizim için daha tehditkar hale geliyor” uyarısı yaptı.

Latif SANSÜR

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu’nun haftada bir kez yayımladığı “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının 25’incisine enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol konuk oldu.

Geçtiğimiz yıl grip taramalarının covid-19 nedeniyle göz ardı edildiğini vurgulayarak sözlerine başlayan Şenol, bu yıl çok büyük bir grip aktivitesi beklendiğini belirtti. Grip virüsünün Aralık 2021 ortasından itibaren artarak Ocak 2022’de en yüksek noktasına ulaşacağını öngördüklerini ileten Şenol, aşılama için ekim ayı ortası ya da sonunu önerdiklerini söyledi.

Corona virüs dönemi gribe duyarlı kesimleri arttırdığını, bağışıklıkları ise azalttığını söyleyen Şenol, “Eskisi gibi beslenemediğimiz, bir birimize dokunmadığımız, seyahat etmediğimiz ve geçtiğimiz yıl grip virüsü dolaşımda olmadığı için grip bizim için daha tehditkar hale geliyor” dedi.

“GRİP VİRÜSÜNÜN NE KADAR ÖLÜMCÜL OLDUĞUNU 1918 İSPANYOL GRİBİ GÖSTERDİ”

Grip virüsünün hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Davutoğlu Şenol, “Virüsün ne kadar ölümcül olduğunu 1918’deki İspanyol Gribi göstermişti. Sonra mevsimsel grip dediğimiz bir forma dönüşmüş olsa bile grip, üç-beş milyon kişiyi ağır hastalandırır ve hastalanan 500 bin ya da bir milyon kişinin ölümüne neden olur. Ölenler genel olarak, iki yaşın altındaki çocuklar, gebeliğinin son üç ayında bulunan kadınlar, kalp, akciğer hastaları, bağışıklığı baskılanmış kişiler, diyabet gibi metabolik hastalıkları olan ve 65 yaş üstü insanlar ve bu hastalıkla karşılaşma ihtimali yüksek olan sağlık çalışanlarıdır” diye konuştu.

Aşı tedarik sorununun olmaması durumunda altı aydan büyük herkesin grip aşısı olması gerektiğini söyleyen Davutoğlu Şenol, aşılı kişilerin enfeksiyonla karşılaşmalarının hatırlatıcı bir etki yaptığını ve dolayısıyla aşının bağışıklığı güçlendirdiğini belirtti.

“GRİP SÜRECİNDE EVDEN ÇIKMAYIN”

Gribe karşı en önemli koruyucu önlemin aşı olduğunu vurgulayan Davutoğlu Şenol, gribe yakalanma durumunda doktor gözetiminde ve doktor reçetesiyle girip ilaçlarının kullanılabileceğini ve hastalık sürecinde evden çıkılmaması gerektiğini söyledi. Davutoğlu Şenol, Covid-19 ile grip virüsünün bir araya geldiği kişilerde gribin çok daha ağır ve ölümcül bir seyir izlediğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

“TEDARİK SORUNU YOKSA 6 AYDAN BÜYÜK HERKES AŞILANMALI”

Esin Davutoğlu Şenol, konuşmasında şu konuların altını çizdi:

* Bu yıl çok büyük bir grip aktivitesi beklenmekte.

* Geçtiğimiz yıl grip dolaşımının az olması, bu hastalığa karşı bağışıklığımızı düşürmüş olabilir.

* Bu nedenle hastalıktan korunmak için aşı olmamız gerekir.

* Aşı ile birlikte gribe karşı diğer önlemleri de almamız gerekiyor. Özellikle risk grupları ile aynı evde yaşanıyorsa, muhakkak aşı olunmalı.

* Tedarik sorunu yoksa altı aydan büyük herkes aşı olmalı, şayet tedarik sorunları mevcutsa bu sorun hızla ortadan kaldırılarak öncelikli grupların aşılaması yapılmalı.

* Covid-19 ve gribi aynı anda geçiren kişilerde her iki hastalık da daha ağır ve ölümcül etkiler göstermekte.

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