Prof. Ercan: Manisa depremi İstanbul’u etkilemez, Tekirdağ depreminden korkun!

Manisa‘nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler devam ediyor. Manisa’da yaşanan deprem İstanbul’da da hissedildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, art arda yaşanan depremler hakkında açıklamalarda bulundu.

* Türkiye’de her üç depremden bir tanesi Ege Bölgesi’nde olur. Yalnız Ege’nin depremlerinin işleyişi Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu kırıklarından daha farklıdır. Onlar göçüntü türü depremlerdir. Göçüntü türü depremler eğer sığ ise çok uzak alanlarda duyumsanırlar. İşte bu depremin duyumsandığı gibi. Bükreş, Makedonya’ya kadar duyulmasının ana sebebi…

EGE’DE DEPREM ÜRETECEK İKİ ODAK VAR

* 10 yıldır bunu söylüyorum; Ege’de iki tane deprem üretebilecek odak vardır. Bir tanesi Midilli, Foça, Karaburun üçgeni, iki yıl önce bu deprem oldu. Diğeri Akhisar ile Manisa arası gerginliği. Bu konuda değerli meslektaşlarımın da yapmış olduğu çalışmalar hep aynı. Burada bir gerginlik birikimi var. Burası deprem üretecek. Akhisar ile Manisa arasında sadece bir kırık değil, bir kırık demeti var. Bu kırık demetinin hemen hemen tümü tetiklenmiş durumda şu anda.

ARTÇI DEPREMLER YIKICI OLMAZ

* Artçı depremler en az 2-3 hafta sürebilir ama artçı depremler yıkıcı olmaz. Ege’de özellikle Akhisar-Manisa arasında depremin yıkıcı olması için büyüklüğün 6.4’ten fazla olması gerekiyor.

İSTANBUL YARAN ATIMLI, EGE GÖÇÜNTÜ TÜRÜ

* Bu depremler İstanbul’u asla etkilemez çünkü Ege’nin kırık işleyişi İstanbul depreminden farklıdır. İstanbul depremi yanal atımlı bir kırıktır. Ama diğeri göçüntü türüdür. Ege’nin sınırları Çanakkale’nin güneyinden başlayıp, Balıkesir’in güneyi, Bandırma’yı kuzeyde tutarak, ondan sonra Bursa’nın güneyi, Manyas’a kadar iner ve oradan Uşak, Denizli, Aydın, Manisa ve İzmir’i içine alan bu bölgedeki deprem işleyişi tamamen farklıdır.

KİM BİLİYOR İSTANBUL DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ?

* Bir defa büyük İstanbul depremi yok. Bu sürekli bir söylem olarak ağızda dolanıyor. Kim biliyor ki bunun büyüklüğünü? Kanıtı ne? Bilimsel bir kanıtı yok. Var mı bir alet yerin içine sok, ne kadar basınç olduğunu söyle. Şimdi İstanbul’daki kabuk kalınlığı yaklaşık 28-30 kilometre. Bu kabuğun, kırılmaya karşı göstermiş olduğu direnç 6 milyar gigatondur. Bu 6 milyar gigatonluk gücü kıracak bir baskı gelmedikçe, bu deprem olmaz.

EN UYGUN YIL 2045

* Bunun bir birikme hızı var. Bunun kırılması için daha 2045’e kadar birikmesi gerekiyor. Yani 2045’te olabilecek bir depremin belirtisi 2033’te başlar. 2045 deprem olabilmesi için en uygun yıldır. Ama gecikme olasılığı vardır her zaman için. Gecikme olasılığı bazen 75, bazen 100 yıl bile olabilir.

ASIL KORKULMASI GEREKEN TEKİRDAĞ DEPREMİ

* İstanbul’da olabilecek deprem ne kadardır dersek, Küçükçekmece’nin açıklarında olabilecek depremin büyüklüğü 6.4-6.7 arasında. 6.4 İstanbul için yıkıcı değildir. Ama 6.8-6.9 olursa yıkıcı olur. Korkulması gereken Tekirdağ depremidir. Tekirdağ depremi Marmara Ereğlisi-Silivri arasında olacak.

* Geçenlerde 4.7’lik ve 5.8’lik depremin olduğu yerde olacak. O bunun alıştırmasıydı aslında. İşte bu depremin büyüklüğü 7-7.2 olacaktır. Bu Tekirdağ‘ı, Şarköy‘ü, Çanakkale‘yi, Gelibolu‘yu, Lapseki‘yi, Karabiga‘yı, Mudanya’yı, Erdek‘i, Bandırma‘yı, Yalova‘yı hatta Gemlik‘i çok önemli şekilde etkileyecektir.