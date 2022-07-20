Profesöre verilen 9 yıl hapsin gerekçesi: Basit cinsel saldırı

Ankara’da Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla verilen 9 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Bilgili’nin, Ç.Bye yönelik cinsel saldırı eylemini tamamladığına ilişkin yeterli delil bulunmadığı belirtildi.

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Bilgili, daha sonra savcılık tarafından tahliye edildi. İdari soruşturma kapsamında, üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’; Ç.B.nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da ‘delilleri yok etmek’ suçundan dava açıldı.

Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 22 Hazirandaki karar duruşmasında sanık Hasan Bilgili, cinsel saldırı suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararla birlikte Bilgilinin tutuklanmasına hükmetti. Sanık Serkan Durmaz ile Hüseyin Şenyurt ise beraat etti.

MAHKEME GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Mahkeme, her 3 sanık yönünden de kurduğu hükmün gerekçesini açıkladı. Kararda olay günü sanık ve mağdurun alkollü olduğu, sanığın mağdurun rızası dışında cinsel saldırı eyleminde bulunduğunun dosya kapsamında sabit olduğu aktarıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nden alınan raporda mağdura ait iç çamaşırında sanığa ait DNA profillerinin tespit edildiği, bunun da mağdurun sanığın kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki beyanlarını doğruladığı vurgulandı.

Kararda, “Her ne kadar sanık Hasan Bilgili aşama savunmalarında üzerine atılı suçlamaları kabul etmemiş ise de; katılanın sanığın iş yerinde çalıştığı, aralarında hizmet ilişkisi bulunduğu ve önceye dayalı iftira atmayı gerektirir bir husumeti olmadığı açıktır” denildi.

BASİT CİNSEL SALDIRI DEĞERLENDİRMESİ

Kararda, mağdurun sanığın kendisine yönelik cinsel saldırı eylemini sonuçlandırdığı yönünde beyanları bulunduğu; ancak adli tıp kurumu raporlarını bunu yüzde 100 doğrulamadığına dikkat çekildi.

Sanığın eyleminin elde edilen deliller ışığında sarkıntılık düzeyini aştığına da vurgu yapılarak, “Tüm bu nedenlerle sanık Hasan Bilgilinin kendisine ait iş yerinde veteriner olarak çalışan mağdura yönelik hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırıda bulunduğuna kanaat getirilmiştir” denildi.

Sanığın tecavüz kastı olsa bile nitelikli sayılması için eylemin tamamlanmış olması gerektiğine işaret edilerek, filin sonuca ulaşmadığı durumlarda saldırının hiçbir halde nitelikli cinsel saldırı olarak değerlendirilmediği vurgulandı.

Somut olayda da cinsel saldırının basit şeklinin tamamlandığı belirtilerek, sanığın eyleminin basit cinsel saldırı niteliğinde olduğu, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl ceza verildiği; ancak kastın yoğunluğu ve sanığın bulunduğu konum nedeniyle cezasının TCKnın 102/3-b maddesi gereğince yarı oranında artırılarak 9 yıla çıkarıldığı bildirildi.

Gerekçede ayrıca, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nazara alındığında indirim hükümlerinin uygulanmadığı belirtildi.

AVUKAT ARIHAN: KARARI İSTİNAF EDECEĞİZ

Ç.B.nin avukatı Aslı Koçak Arıhan, verilen kararın vicdanları yaraladığını belirterek, “Olaydan hemen sonra alınan raporlar cinsel saldırının tamamlandığını kanıtlanmıştır.

Olayın oluş şekli, sanığın iş yerine o saatte gelmesi, müvekkile zorla içki içirmesi, sabah saatlerinde de jinekoloğa götürmesi göz önüne bulundurulduğunda eylemin tamamlanmamış olmasını düşünmek hayatın olağan akışına terstir.

Tanık ifadeleri de aşamalarda bunu kanıtlamıştır. Bu yüzden mahkemenin nitelikli cinsel saldırı suçundan hüküm kurması gerekiyordu. Hem bu yönden hem de diğer sanıkların da cezalandırılması için kararı istinaf edeceğiz. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. (DHA)

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