Profosyonel yerli yatırımcı sahneye çıktı

Küresel borsalar yeni zirve seviyeleri test ederken, dolar bazında ucuzluk ve sanayi, bankacılık tarafında birçok şirketin tarihi değerlemelerinin altında işlem görmesiyle Borsa İstanbul da ralliye katıldı. TL mevduatın getirisinin düşmesiyle yerli yatırımcı borsaya döndü.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Son iki ayda dövizde yaşanan yükseliş borsaya negatif yansımadı, aksine düşük değerde olan borsaya talep arttı. Borsa İstanbul’daki yükselişte yabancı payı var ancak en büyük destek yine yerli yatırımcıdan geliyor. Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 16’ya çekti. Yıllık enflasyon ise yüzde 19.89 seviyesinde bulunuyor. Bu durum reel getirinin eksi yüzde 3.9 olması anlamına geliyor. Böyle bir ortamda Borsa İstanbul’da, ihracatçı sanayi şirketlerine, özkaynak kârlılıklarını artıran özel bankalara gelen alımlarla yükseliş yaşanıyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0.50 değer kazanarak günü 1.583 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, aynı zamanda haftalık bazda kapanış rekoru da kırdı.

UCUZLUK ETKİSİ

ABD Merkez Bankası’ndan (FED) faiz artırım beklentilerinin ötelenmesi ile küresel risk iştahının arttığını belirten Noor Capital Market Araştırma Birim Müdürü Arzu Toktay, dolar bazından ucuzluk ve sanayi, bankacılık tarafında birçok şirketin tarihi değerlemelerinin altında işlem görmesiyle BIST 100’ün de ralliye katıldığını söyledi.

TL mevduatın getirisinin düşmesiyle hisse senedi piyasasının alternatif yatırım olarak görüldüğünü aktaran Toktay, yabancı ilgisinin düşük olduğu ortamda deneyimli yerli yatırımcıların özellikle bilanço beklentisi iyi olan, orta vadeli potansiyeli olan, likiditesi yüksek şirketlere yöneldiklerini kaydetti. Toktay, daha pozitif bir tablo için Türkiye’nin risk priminin gerilemesinin önemli olduğunu söyledi.

Yabancı desteği olmadıkça güçten bahsedemeyiz

Investing.com analisti Şenay Şerefoğlu borsanın küresel olumlu havadan destek aldığını belirterek, bankacılık endeksinde 1.420 puan üzeri korundukça BIST 100 endeksinde 1.550 puan seviyelerinin sürebileceğini, fakat yabancı desteği olmadıkça borsada güçten bahsedilemeyeceğini kaydetti. Şerefoğlu, “Yabancının desteği de sadece küresel risk iştahına bağlı değil hem içeride hem de dışarıda görünümün pozitif olması gerekiyor. Son dönemde bankaların sanayiyi yenmesini borsadaki en iyi görünüm olarak değerlendiriyorum. Aylık bazda ise bankalar, sanayinin önünde” dedi.