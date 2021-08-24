Protestoların ardından Boğaziçi Rektörü İnci’den açıklama: Disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan ve protestolarla karşılaşan Prof. Dr. Naci İnci, “Bugüne kadar şahsımla ilgili olarak öğrencilerimize açılan tüm disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi talimatını ilgili birimlere ileteceğim” açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri; Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversitenin rektörlüğüne atanan ve görevden alınan Melih Bulu’nun yerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin atanmasına da tepki göstermiş, protestolar düzenlemişti.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan İnci, bugüne kadar kendisiyle ilgili olarak öğrencilere açılan tüm disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi için talimatını birimlere ileteceğini belirtti. İnci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“SON AYLARDA YAŞANAN TALİHSİZ OLAYLAR…”

“Son aylarda yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle yara alan birlikte yaşama ortamının yeniden tesis edilebilmesi için tüm kampüs sakinlerinin karşılıklı saygıya dayalı bir ortamı oluşturmak için eşit sorumluluğa sahip olduğunu düşünmekteyim. Boğaziçi Üniversitesi mensupları eleştirel bakış açısıyla, kalıpları ve klişeleri sorgulayan, hakim ‘doğru’lar hakkında farklı bakış açıları geliştirebilen bireylerdir. Elbette bu anlayış çerçevesinde eleştirmek, demokratik protesto hakkını kullanmak hepimizin hakkıdır.

“BOĞAZİÇİ KÜLTÜRÜNÜN BUNU GEREKTİRDİĞİ KUŞKUSUZ”

Ancak eleştirinin kişileri rencide edici bir karaktere sahip olmaması, ‘öteki’nin haklarını da gözetmesi ve barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilmesi, Boğaziçi kültürünün de bunu gerektirdiği kuşkusuzdur. Bu yaklaşımının kampüsümüzde hakim olacağı inancı ile bugüne kadar şahsımla ilgili olarak öğrencilerimize açılan tüm disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi talimatını ilgili birimlere ileteceğim. Ümidim karşılıklı saygı çerçevesinde görüşlerimizi paylaşırken, üniversitemiz için en iyisini yapmaktır.”

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