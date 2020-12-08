PSG-Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek

İSTANBUL (AA) – İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain (PSG) maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini ve Rumen hakem ekibinin tamamen değiştirildiğini söyledi.

Mustafa Eröğüt, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG karşılaşmasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ve Medipol Başakşehir'in maçtan çekilmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Eröğüt, çok talihsiz bir gece yaşadıklarını belirterek oyuncularının psikolojisinin altüst olduğunu belirtti.

Mevcut şartlarda maça çıkmalarının imkansız olduğunu aktaran Eröğüt, "UEFA heyeti ve rakip takım yetkilileriyle yaptığımız görüşme neticesinde müsabakanın bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam etmesine karar verildi." diye konuştu.

Mustafa Eröğüt, Rumen hakem ekibinin de tamamen değiştirildiğini, maçın farklı hakemlerle tamamlanacağını kaydetti.