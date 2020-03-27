Psikiyatrist Çoban, SÖZCÜ’ye açıkladı: Salgın bittiğinde panik atak artacak

Önlem alınmazsa gelecekte toplumun ruh sağlığında ciddi sorunlar yaşanabileceği uyarısını yaptı. Çoban bu süreçte insanlarda oluşabilecek sorunları şöyle sıraladı:

* Salgınlarda günlerce, aylarca süren bir travma ile karşı karşıyayız. Bu tür durumlarda insan en çok ölmekten ve sevdiklerini kaybetmekten korkar.

* Kaygı, kalbin hızlanması, tansiyon yükselmesi, kas kasılması, baş dönmesi gibi reaksiyonlar oluşabiliyor. Uyku hali, kabuslar görme de sık görülebilir.

* Biz şu anda olayın şokundayız. Asıl sıkıntılar bu travmanın belli bir süre sonra 2 ay sonraki dönemidir. Akut stres reaksiyonu uzun devam ederse bazı insanlarda travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz durum gelişiyor.

* Karamsarlık, insanların yaşama sevincini kaybettiği bir dönem söz konusu olabiliyor. Depresyon, panik atak ve madde bağımlılıkları artabilir. Sonuçta ruhsal yaraları sarmak için devlet ve hekim işbirliğiyle organizasyon yapmak gerekecek.