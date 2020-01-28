“Psikopat sevgili” dehşeti!

DÜN EKRANLARINIZA GETİRMİŞTİK… ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇ KIZ,KENDİSİNDEN 16 YAŞ BÜYÜK ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ACIMASIZCA DÖVÜLMÜŞ, ŞİDDET GÖRMÜŞTÜ…YAYINLADIĞIMIZ HABERİN ARDINDAN AYNI ADAMIN ŞİDDETİNE MARUZ KALDIĞINI İDDİA EDEN BİR GENÇ KADIN DAHA ORTAYA ÇIKTI…YAŞADIĞI DEHŞET DOLU GÜNLERİ SHOW HABER'E ANLATTI Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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