PTT Bilgi Teknolojileri AŞ, TEDAŞ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kuruluşlarına destek verecek

ANKARA (AA) – ARİFE YILDIZ ÜNAL – PTT Bilgi Teknolojileri AŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşlarına, bilgi teknolojileri alanında danışmanlık ve destek hizmeti verecek.

AA muhabirinin PTT'den aldığı bilgiye göre, TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Genel Müdür Yardımcısı Zübeyir Çalışkan, PTT Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cumali Yüksek ve Genel Müdür Durmuş Ali Taşkın tarafından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, PTT Bilgi Teknolojileri AŞ, Bakanlığın merkez teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu proje yönetimi, sistem işletme, network ve veri tabanı yönetimi, analiz, yazılım geliştirme, test ve siber güvenlik konularında bilgi teknolojileri danışmanlık ve destek hizmetleri sağlayacak.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, konuya ilişkin değerlendirmesinde, PTT AŞ'nin yüzde 100 hissedarı olduğu kamu şirketi PTT Bilgi Teknolojileri AŞ'nin TEDAŞ ile iş birliğinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Kamu kuruluşu olmamızın yanında iştirak şirketlerle serbest piyasa koşullarında hizmet veren anonim şirketler olarak kamu ve özel sektör aktörlerine her zaman en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışarak kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, iki güzide kamu kurumu arasında imzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu anlaşmayla bilgi teknolojileri alanında danışmanlık ve destek hizmetleriyle ilgili dış kaynak ihtiyacımızı doğrudan bir kamu kurumundan temin ederek, hem kamu kurumları arasındaki iş birliğini artırıyoruz hem de finansal ve operasyonel açıdan verimli bir iş kurgusu oluşturuyoruz." dedi.

PTT Bilgi Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Durmuş Ali Taşkın da şirket olarak hem kamu hem özel sektör kuruluşlarıyla güçlü iş birlikleri oluşturmaya devam ettiklerini dile getirdi.

"TEDAŞ nezdinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile vardığımız bu anlaşmanın her iki taraf için de çok faydalı olacağına ve uyumlu bir şekilde çalışacağımıza yürekten inanıyoruz." diyen Taşkın, protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.