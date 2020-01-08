PTT Genel Müdürü görevinden alındı

Bir binanın kirasına 3 milyon 737 bin TL kira ödeyen, araç kirası maliyetini ise bir senede iki katına çıkaran, PTT’nin Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevinden alındı. Bozgeyik, eski Başbakan ve Ulaştırma eski Bakanı Binali Yıldırım’ın göreve getirip bu makamda kalan son bürokrattı. Bozgeyik’in kardeşi Bünyamin Bozgeyik de Spor Toto Teşkilat başkanı olarak görev yapıyor.

PTT’nin yeni Genel Müdürü ise, 2008’de İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı ile Nişantaşı Üniversitesinde öğretim üyeliği de yapan Hakan Gülten oldu.

İLGİLİ HABER Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda çok sayıda bürokrat görevinden alındı!

Son dönemde sık sık tartışmalı çekilişlere sahne olan Milli Piyango’nun Genel Müdürü Muammer Çolak ise “resmen” görevden alındı. Daha önce görevi bırakan Çolak’ın kararnamesi yayınlandı. 1 Mart 2019’dan bu yana Milli Piyango Genel Müdürlüğü görevinde Bekir Yunus Uçar görev yapıyordu.

KAÇ KEZ GÖREVDEN ALINACAK?

Milli Piyango Genel Müdürü Muammer Çolak, 1 Mart 2019’da görevden alınmasının ardından, on ay sonra resmen koltuğundan ayrıldı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise Çolak’ın 1 Mart 2019’da da görevden alındığını hatırlatarak, “Milli Piyango’daki şaibeleri dile getirmemizin hemen ardından Milli Piyango Genel Müdürü Muammer Çolak 2019 Mart Ayında görevden alınmıştı. Yerine Genel Müdür olarak Bekir Yunus Uçar atandı. 8 Ocak 2020’de ise Muammer Çolak resmen görevden alınıyor. Mart 2019’dan beri bu görevde bulunmayan Genel Müdürün kararnamesi yeni çıkıyor” dedi.