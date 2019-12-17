Çalışanlara işten çıkartma tehdidi ve hakarete varan baskılar neden arttı? Baskılar PTT'nin taşeron işçilerinin örgütlenme çabasından mı kaynaklanıyor? Hüseyin İrfan Fırat soruyor, PTT-Sen Örgütlenme Uzmanı Ayşe Büşra Yılmaz ve PTT Kargo-Sen Yönetiminden Ömer Keskin yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:
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PTT’de neler oluyor? – Çalışma Yaşamı (14 Aralık 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=JHaqZoCFSB4
Çalışanlara işten çıkartma tehdidi ve hakarete varan baskılar neden arttı? Baskılar PTT'nin taşeron işçilerinin örgütlenme çabasından mı kaynaklanıyor? Hüseyin İrfan Fırat soruyor, PTT-Sen Örgütlenme Uzmanı Ayşe Büşra Yılmaz ve PTT Kargo-Sen Yönetiminden Ömer Keskin yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
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