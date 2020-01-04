PTT’deki harcamalar Sayıştay raporunda

180 yıl önce ”Posta Nezareti” adıyla kurulan ve 2017’de Varlık fonuna devredilen PTT, mercek altına alındı. PTT sadece Ankara’daki tek bir binasına yılda 3 milyon 703 bin lira kira ödüyor.

81 ildeki 82 Başmüdürlükten 52’si zarar ederken, karın yüzde 88’ini ise İstanbul ve Ankara sağlıyor. PTT kiralık araçlara da yılda 46 milyon 857 bin lira veriyor.

PTT, İslami finans modelli Posta Katılım Bankası kurmak için de 7 milyon lira harcadı.

PTT’nin faaliyetlerine ilişkin rapor TBMM KİT Komisyonuna sunuldu. Raporda ücretlerde tavan aşımı olduğu, keyfi ihale yöntemlerinin seçildiği, limitsiz cep telefonu kullanıldığı ve sınırsız temsil harcaması yapıldığı, taşıtların tahsisinin de mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

PTT sadece kiralık araçlar için 2018’de 46 milyon 857 bin TL ödedi. 2017’de ise bu miktar 23 milyon liraydı.

SINIRSIZ TEMSİL GİDERİ

Raporda, PTT Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere, sınırlamanın çok üzerinde temsil gideri hakkı tanındığı, PTT Genel Müdürüne ise sınırsız temsil gideri yetkisi verildiği belirtildi. 2018’de 215 milyon 684 bin lira kar eden PTT’nin toplam karının yüzde 88’ini, İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası ile Ankara başmüdürlükleri sağladı. PTT yönetiminin Ankara’da 5 binada faaliyet gösterdiği, bunlardan Mustafa Kemal Mahallesindeki binaya yılda 3 milyon 703 bin lira kira ödendiği belirtildi.

TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, ‘’Yönetim Kurulu kararı ile PTT’ye bağlı şirketlerde denetim yapma olanağı ortadan kaldırıldı. PTT Ankara’daki tek bir binaya yılda 4 milyona yakın kira ödüyor. İslami Finans olgusunu model alan bir Posta Katılım Bankası kurmak için, danışmanlık ücreti tutarı 7 milyon lira harcanmış. Ortada banka da yok. Varlık fonuna devir sonrası PTT’nin harcamaları daha titiz biçimde incelenmeli” dedi.