PTT’nin yönetimine sınırsız benzin

Yöneticilerine sağlanan ayrıcalıklarla sık sık gündeme gelen PTT bu kez akaryakıt tahsisi ile tartışma konusu oldu. Geçen yılı rekor zararla kapatan PTT’de yöneticilerin makam araçlarına yılda 120 depoya kadar benzin tahsis edildiği ortaya çıktı. PTT’nin genel müdürü, genel nüdür yardımcıları daire başkanları ve yönetim kurulu üyelerine makam araçlarında kullanmaları için yılda 6 bin litreye kadar akaryakıt verdiği belirtiliyor.

AYRICALIK GÜNDEME GELDİ

Buna göre, kurumun genel müdür için yılda 120 depo, genel müdür yardımcıları için 80 depo, daire başkanlarına 60 depo akaryakıt temin ediliyor. Aralarında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın da olduğu 5 Yönetim Kurulu üyesine ise sınırsız miktarda benzin tahsisi yapıldı. CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, PTT yöneticilerine sağlanan benzin ayrıcalığını gündeme getirdi.

SINIRLAMA YOK

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu onayıyla bu yönde karar alındığını ifade eden Yavuzyılmaz, “2019 yılında genel müdür için yıllık 6 bin litre. Genel müdür yardımcıları için yıllık 4 bin litre. Daire başkanları için yıllık 3 bin litre akaryakıt tahsis edilmiştir. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri için de yakıt tüketiminde sınırlama yok. Genel müdüre aylık tahsisin maliyeti 4 bin liraya yakın” dedi.

ARAÇLARDA YAKIT TANIMA SİSTEMİ VAR

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’ın gündeme getirdiği büyük miktarda akaryakıt tahsisine ilişkin açıklama yapan PTT yetkilileri ise, uygulanan prosedür kapsamında yakıt limitlerine ilişkin işlemler gerçekleştirildiğini savundu. Yetkililer, “Araçlarımızın tükettiği yakıt miktarları yakıt tanıma sistemi ile sürekli takip edilmekte olup herhangi bir israf söz konusu değildir” cevabını da verdiler.

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