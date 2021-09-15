Pucca’nın 1 yıla kadar hapsi istendi

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle geçtiğimiz aylarda gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan ‘Pucca’ olarak bilinen sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pucca olarak bilinen sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım’ın sosyal medya hesabı aracılığıyla halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamaya yönelik paylaşımlar yaptığının ihbar edildiği belirtildi.

AŞAĞILAMAYA YÖNELİK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İhbarın ardından soruşturma başlatıldığının belirtildiği iddianamede, dosya içerisinde bulunan ihbar evrakı ve emniyet araştırma raporu içeriğine göre Yıldırım’ın söz konusu suça yönelik paylaşım yaptığı kaydedildi. İddianamede, Yıldırım’ın 19 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı paylaşımında, “O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum…” şeklindeki ifade kullandığına yer verildi.

ESKİ EŞİYLE KARŞILIKLI ATIŞMA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

‘Pucca’ olarak bilinen Yıldırım’ın ifadesinde soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını, o dönem eski eşi Osman Karagöz ile evli olduğunu, eski eşinin Twitter isimli sosyal medya sitesinde kendisini kastederek ‘sabahtan akşama kadar eş cinselli film izliyor’ diye bir paylaşım yaptığını söylediğine yer verildi. Yıldırım’ın paylaşımının buna istinaden olduğunu, karşılıklı atışmalar olduğunu ve bunun dışında bir amacı olmadığını, o dönemde tweetin tepki almadığını, buradan yanlış bir çıkarım yapıldığını, suç işleme kastının olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık Pınar Yıldırım’ın soruşturma konusu paylaşımı aşağılama kastıyla yaptığının anlaşıldığını belirterek, “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

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