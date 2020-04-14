Pumeza Matshikiza, müzisyen Barbaros'un yayınına katılacak

İSTANBUL (AA) – Güney Afrikalı opera sanatçısı Pumeza Matshikiza, müzisyen Barbaros Büyükakkan'ın Instagram hesabında canlı yayın konuğu olacak.

Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla evden çıkmayan müzikseverler, ünlü isimlerin evlerinde yaptıkları yayınlara ilgi gösteriyor.

Decca Classics sanatçısı olarak, 2014 ve 2016'da çıkardığı albümlerde opera repertuvarının vazgeçilmezlerinden Afrika ezgilerine kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiren Matshikiza'nın evinden katılacağı yayın, 16 Nisan'da saat 22.00'de başlayacak.

Daha önce Cecilia Krull, Dynelle Rhodes ve Viktor Lazlo ile evlerinden canlı yayına katılan Barbaros da yaz aylarında yayımlamayı planladığı albümden eserleri yayında yorumlayacak.