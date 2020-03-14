Putin, 2036'ya kadar başkanlık yapmasına imkan sağlayacak tasarıyı imzaladı

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024’te devlet başkanı seçimlerinde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği tasarısını onayladı.

Rusya Devlet Yasal Bilgi Sistemi’nde yayımlanan Putin’in imzaladığı tasarı, Anayasa Mahkemesi’ne gönderilecek. Anayasa Mahkemesi değişiklikleri anayasaya uygun görürse, Putin, 22 Nisan’da tasarıyla ilgili referandum yapılması için halk oylaması kararını imzalayacak.

Referandumda anayasa değişiklikleri yüzde 50’nin üzerinde kabul oyu alırsa yürürlüğe girecek.

Tasarıya göre, Rusya’nın kurucu milletleri statüsünde, federal bölgelerin konumunda, bakanlar kurulunun üyeleri ve farklı seviyelerde devlet yetkililerinin statüsünde, parlamentonun yetkisinde, Rus dilinin kullanımında değişiklikler olacak. Tasarının kabul edilmesiyle Putin’in tekrar iki dönem üst üste devlet başkanı seçilmesine imkan sağlanacak.

– Anayasa değişikliği üzerindeki tartışmalar

Rus Parlamentosunun yanı sıra federasyonlardaki yasama organlarında da hızlı şekilde onaylanan tasarıda bazı maddeler tartışmaları da beraberinde getirdi.

"Rusya’nın kurucusu olan halkın dili Rusça’nın devlet dili" olduğuna dair ifadenin tasarıda yer alması Rusya’da yaşayan Türk ve Müslüman halklar arasında eleştirilere neden oldu.

Anayasa değişiklikleri içerisinde Kırım’ın ilhakını sağlamlaştıran madde de yer aldı. "Rusya Federasyonu’nun topraklarının yabancılaştırılmasını amaçlayan eylemlere ve bu tür eylemlere çağrı yapılmasına izin verilemez" maddesi ile "Kırım meselesi" tartışmaya kapatılıyor.

Kamuoyunda tartışmaya neden olan maddelerden biri de Putin’e özel hazırlanan tasarının anayasa değişikliğine dahil edilmesi oldu.

Putin, geçmişteki iki dönem görev süresini sıfırlayan tasarı ile anayasa gereği üçüncü dönem yasağına rağmen yeniden devlet başkanı adayı olabilecek. 2024’teki seçimde aday olmasına imkan sağlayan tasarı sayesinde Putin’in 2036’ya kadar devlet başkanı olarak kalabilmesi mümkün olabilecek.