Putin: ABD-Rusya ilişkileri son yılların en düşük seviyesinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li mevkidaşı Joe Biden ile önümüzdeki hafta Cenevre’de yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

NBC News muhabiri Keir Simmons’a röportaj veren Putin, Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin ‘son yılların en düşük seviyesinde’ olduğunu belirtti.

Biden’a ‘Hollywood maçosu’ yakıştırmasını yapan Rusya lideri, onun hakkında endişeli olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı’nın, kendisini ‘katil’ olarak nitelendirmesini değerlendiren Putin, şunları söyledi: “Görev sürem boyunca, her türlü bahane ve gerekçeyle, farklı çapta ve şiddette yönden ve her alandan saldırılara alıştım ve hiçbiri beni şaşırtmıyor.”

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