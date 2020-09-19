Putin: “ABD'nin anti-balistik füze anlaşmasından çekilmesi, Rusya'yı hipersonik silah geliştirmeye zorladı”

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 2002'de anti-balistik füze anlaşmasından çekilmesinin, kendilerini hipersonik silah geliştirmeye zorladığını söyledi.

Putin, ülke genelinde kutlanan Silah Üretici Günü'nde geliştirdikleri silahlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eskiden yabancı ülkelere silah üretiminde yetişmeye çalıştıklarını dile getiren Putin, "Rusya, modern tarihinde ilk defa en modern silah türlerine sahip. Bu silahlar, güç, hız ve en önemlisi keskinlik konusunda var olan silahları geçiyor. Dünyada hiç kimse şimdilik bu tür silahlara sahip değil." ifadesini kullandı.

"Avangard" kıtalararası hipersonik füzeyi de geliştirdiklerini anımsatan Putin, bu füzenin sesten 27 kat hızlı hareket ettiğine ve dikey ve yatay şekilde yön değiştirdiğine dikkati çekti.

ABD'nin 2002'de anti-balistik füze anlaşmasından çekildiğini anımsatan Putin, "ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesi, Rusya'yı hipersonik silah geliştirmeye zorladı. ABD'nin füze savunma sistemlerine karşı bu silahı üretmek zorunda idik." dedi.