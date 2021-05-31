Putin-Biden görüşmesinin yapılacağı tahmin edilen otelde boş oda kalmadı

İsviçre medyasında yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’li mevkidaşı Joe Biden arasındaki ilk görüşme Cenevre’nin Intercontinental otelinde yapılacak.

Bu otel, 1985 yılında Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçev ve ABD Başkanı Ronald Reagan arasındaki görüşmeye ev sahipliği yapmıştı. Moskova ve Washington, İsviçre medyasının bu haberini henüz resmi olarak doğrulamadı.

Intercontinental görevlisi, RIA Novosti muhabirinin, otelde boş oda kalmadığı şeklindeki haberle ilgili sorusuna “Bu konuda yorum yapamıyoruz” yanıtını verdi. Görevli, Rusya-ABD Zirvesi’nin bu otelde yapılacağı iddiasıyla ilgili yorum yapmayı da reddetti.

RIA Novosti muhabiri, son günlerde birkaç kez Intercontinental’i ziyaret ettiğini, fakat otelin büyük bir etkinliğe hazırlandığının işaretini göremediğini anlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi ile Rusya ve ABD daimi temsilciliklerin binalarının yanında yer alan Intercontinental, birçok üst düzey görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.

1985’teki Gorbaçev-Reagan görüşmesinin yanı sıra, 2009’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD’li mevkidaşı Hillary Clinton arasındaki görüşmenin gerçekleştiği otel, İran’ın nükleer programıyla ilgili görüşmelere ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Suriye müzakerelerine de ev sahipliği yapmıştı.

İkinci potansiyel görüşme yeri olarak Wilson Hotel gösteriliyor. Ancak bu otelde de 11-18 Haziran dönemi için boş yer olmadığı ifade ediliyor.