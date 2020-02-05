Putin ile 2. soğuk rüzgar

İdlib yakınlarında Serakib kasabasında, Suriye rejim yanlısı güçlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 8 şehidimizin ardından, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden gerildi. 2015’te düşürülen Rus savaş uçağı sonrası 2 yıl askıda kalan ve güçlükle düzelen ilişkilerde, yeniden bozuldu. Son bir ayda Suriye ve Irak topraklarında verdiğimiz şehit sayısı da 17’ye yükseldi. Serakib, İdlib’i Halep’e bağlayan M5 karayolunda bulunuyor. Gözlem noktalarının takviyeye giden Türk askerine yönelik bu saldırı, aynı yerde 24 saat önce Rus İstihbarat Servisi’nde görevli 3 FSB mensubunun havan atışı ile vurulmasının ardından yaşandı.

UKRAYNA GEZİSİNE SAATLER KALA…

Olayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna gezisine çıkmasına saatler kala gerçekleşmesi de dikkat çekti. Ankara’daki askeri ve siyasi gözlemciler, bir milyona yakın Suriyeli mülteci, Türk sınırına yaklaşırken, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerildiğine vurgu yapıyor. Rusya, saldırıya uğrayan ve gözlem noktasına takviye amacıyla giden Türk askeri konvoyu konusunda kendilerine bilgi verilmediğini savundu. Özel Kuvvetler eski subayı Mete Yarar konu hakkında, “Suriye rejiminin kendisini destekleyen Irak, İran ve Lübnan’dan gelen unsurlar üzerinde emir komutası yok, karmaşanın kaynaklarından biri de bu durum” dedi.

Erdoğan: Saldırının rejim için sonuçları olacaktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna temaslarının ardından yurda dönerken, beraberindeki gazetecilere kritik açıklamalarda bulundu. Suriye’nin İdlib kentinde 7 Mehmetçiğin ve bir sivil vatandaşın şehit olduğu rejim güçlerinin saldırısıyla ilgili konuşan Erdoğan, çoğu ölü 76 Suriye askerinin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Saldırının İdlib mutabakatının açık ihlali olduğunu ifade eden Erdoğan, “Rejim için tabii ki bunun sonuçları da olacaktır” dedi. Cumhurbaşkanı konuşmasında satırbaşı olarak şunları söyledi:

– İdlib operasyonunun bu şimdi ilk ayağı. Bunlar demek ki şaka yaptığımızı zannediyorlar. Ama durmayacağız aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz. Askeri gözlem noktalarımız tabi ki orada hayati rol oynuyor ve yerlerinde kalacaklar. İdlib’de yeni bir savaşa, sivil katliamına ve göç dalgasına müsaade edemeyeceğimizi bildirdik.

– Suriye şu anda İdlib’deki o masum, mahzun insanları sınırlarımıza doğru sürerek orada alan kazanmaya çalışıyor. Biz de Suriye’ye bu fırsatı vermeyeceğiz, çünkü şu anda bu bizim yükümüzü artırıyor.

– İdlib konusunda uluslararası toplumun da sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. İcraat istiyoruz. Aksi takdirde diğer adımları atma girişimine de başlayacağız. Bizim Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok.”