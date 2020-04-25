Putin ile Trump, Elbe’deki buluşmanın 75. yıldönümü vesilesiyle ortak açıklama yaptı

Kremlin basın servisinden ortak açıklamaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“25 Nisan 2020, Elbe Nehri üzerindeki hasralı köprüde el sıkışan Sovyet ve Amerikan askerlerinin tarihi buluşmasının 75. Yıldönümüdür. Bu olay, Nazi rejiminin kesin yenilgisinin habercisi oldu.”

Ortak açıklamada ayrıca, “Elbe ruhu”nun Moskova ve Washington’un, çelişkileri nasıl bir kenara bırakabileceği, güven inşa edebileceği ve ortak bir amaç adına nasıl işbirliği yapılabileceğinin iyi bir örneği olduğuna vurgu yapılarak, şu ifadeler kullanıldı: “Bugün 21. yüzyılın en ciddi zorluklarına karşı mücadele ederek, faşizmi yenmek için birlikte mücadele edenlerin kahramanlık ve cesaretine saygımızı ifade ediyoruz. Onların kahramanca mücadeleleri asla unutulmayacak” dendi.

1945’te Torgau bölgesindeki buluşma, Wehrmacht’ın kesin yenilgisini hızlandırdı. Üçüncü Reich’in sonunun habercisi olan Elbe Nehri üzerindeki yıkık köprüde, 58. Muhafız Tüfek Bölümü müfreze komutanı Teğmen Aleksander Silvaşko ve 69. Amerikan Piyade Tümeni keşif grubunun komutanı Teğmen William Robertson bir araya geldi.