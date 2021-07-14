Putin, Kerry ile telefonla görüştü: Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine ulaşılmasına önem veriyoruz

Rusya lideri Vladimir Putin, John Kerry ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya’nın Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen hedeflere ulaşılmasına büyük önem verdiğini, bu konuda siyasetten arındırılmış ve profesyonel diyalog kurmaktan yana olduğunu söyledi.

Bununla ilgili olarak 31 Ekim-12 Kasım tarihlerinde Glasgow’da gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Konferansı’na hazırlıkla ilgili konular ele alındı. Arktika bölgesinde çevrenin korunmasında işbirliği ile ilgili konulara değinildi.

Moskova’da iş ziyaretinde bulunan Kerry de Rus tarafı ile iklimle ilgili birçok konunun masaya yatırıldığı temasları hakkında bilgi verdi.

Görüşmede iklim konusunun Rusya ile ABD’nin ortak çıkarlarının ve benzer yaklaşımlarının bulunduğu alanlardan biri olduğu vurgulandı.

Peskov: Çok iyi iş ilişkileri var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha sonra gazetecilere, “Kerry Moskova’daki temasları hakkında bilgi verdi. Biliyorsunuz uzun zamandır tanışıyorlar. Çok iyi iş ilişkileri var” dedi. Peskov tarafların gündeminde karbon salınımının azaltılmasının yer aldığını da ekledi.

Moskova’ya dört günlük bir ziyaret gerçekleştiren Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki görüşmenin ardından, iki ülkenin iklimle mücadelede işbirliği yapacağı açıklanmıştı.

Kerry’nin ziyareti Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile hazirandaki görüşmesinin ardından gerçekleşiyor. Liderler, iklim değişikliğini iki ülkenin işbirliği yapabileceği alanlardan biri olarak nitelendirmişti.

Moskova, bu ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından olumlu bir adım olarak değerlendirmişti.