Putin, Trump’a, Rusya’daki terör eylemlerinin önlenmesine yardımı için teşekkür etti

Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda görüştüklerini, Putin’in Trump’a Rusya’da terör eylemlerin önlenmesini sağlayan bilgiler için teşekkür ettiğini duyurdu.
Açıklamada iki liderin karşılıklı ilgi alanlarında bulunan birçok konuyu ele aldıkları, terörle mücadeledeki işbirliğini devam ettirmeyi kararlaştırdıkları ifade edildi.
Putin’in Trump’a, istihbarat servisleri kanalından iletilen ve Rusya’da planlanan terör eylemlerinin önlenmesini sağlayan bilgiler için teşekkür ettiği aktarıldı:
“Vladimir Putin, Donald Trump’a, istihbarat servisleri kanalından iletilen ve Rusya’da planlanan terör eylemlerinin önlenmesini sağlayan bilgiler için teşekkür etti.”